Посол Азербайджана в РФ посетил Карелию

© Фото: Посольство Азербайджана в РФ
Дипломатические представители Азербайджана – посол в России Рахман Мустафаев и и.о. генерального консула в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде – совершили рабочий визит в Карелию.

Вчера был начат рабочий визит посла АР Рахмана Мустафаева в РФ в Республику Карелия, сообщили на официальной странице азербайджанского посольства. Вместе с ним визит совершил и.о. генерального консула Азербайджана в Санкт-Петербурге Анар Юсифзаде.

В рамках первого дня был совершен визит в Дом дружбы народов Республики Карелия совместно с Карельской региональной общественной организацией Общество национальной культуры азербайджанцев "Одлар Юрду". Там был проведен вечер, посвященный памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

На мероприятии выступили председатель Организации Расим Сейдалиев, а также министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев.

Гости ознакомились с материалами фотовыставки, а также с коротким документальным фильмом, посвященными истории жизни, деятельности и памяти Гейдара Алиева.

Кроме того, гостям был продемонстрирован хореографический номер в исполнении коллектива Школы кавказского танца "Buta Dance", который стал завершением визита.

