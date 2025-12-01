Царукян рассказал о планах после завершения карьеры в MMA

Арман Царукян может заняться другим видом спорта после того, как завершит карьеру в смешанных единоборств. Он отметил, что хорошо катается на велосипеде и плавает.

Первый номер рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Арман Царукян раскрыл, чем намерен заняться после того, как завершит карьеру в смешанных единоборствах.

Он подчеркнул, что ему интересен триатлон, передает ACBJJ.

"Хорошо катаюсь на велосипеде и плаваю. Добавьте к этому бег, и вы сможете путешествовать по миру. Проводятся соревнования, вы встречаете разных людей, и это такое интересное хобби"

– Арман Царукян

Свой последний на данный момент поединок Царукян провел на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре. Его соперником был Дэн Хукер из Новой Зеландии. Победу в бою одержал Царукян.

Напомним, на сегодняшний день Царукян провел в ММА несколько десятков поединков. На его счету 23 победы и 3 поражения.