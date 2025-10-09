В Израиле заработал еще один филиал Русского дома

Накануне в Сергиевском подворье в Иерусалиме открылся второй филиал Русского дома в Израиле – он укрепит гуманитарные и духовные связи России со Святой землей и станет неотъемлемой частью культурного пространства древнего города.

В Израиле заработал еще один, второй по счету филиал Русского дома, отделения Россотрудничества – он открылся в Сергиевском подворье в Иерусалиме, он будет работать в рамках концепции расширения русского присутствия на Святой земле, рассказала глава Русского дома в Израиле Диана Магад.

"Тему диктует место, где располагается филиал – старинное Сергиевское подворье в центре Иерусалима, возвращенное во владение России в 2008 году. Возведенное в конце XIX-го века на средства Императорского Православного Палестинского Общества"

- Диана Магад

Это место - точка пересечения работы Русской духовной миссии в Иерусалиме, Русской дипломатической миссии и Императорского Православного Палестинского Общества, и теперь Россотрудничество стремится объединить их на исторической площадке, - рассказала Магад, передает РИА Новости.

Новый Русский дом укрепит гуманитарные и духовные связи России со Святой землей и станет неотъемлемой частью культурного пространства Иерусалима, местом общения людей, искренне заинтересованных в дальнейшем развитии российско-израильского сотрудничества, поведал на церемонии открытия посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Ранее в Израиле было только одно представительство Русского дома, которое располагалось в столице государства Тель-Авиве: оно продолжит свою работу в качестве флагманского.