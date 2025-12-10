Венгрия и Словакия вместе защитят импорт газа и нефти в ЕС

Представители Венгрии и Словакии готовят иск против руководства Евросоюза. В Будапеште и Братиславе недовольны планами ЕС запретить импорт российских энергоносителей.

Венгрия и Словакия приняли решение совместно оспорить в суде запрет на российские энергоносители. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, участвующий в совещании руководителей внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе.

Он отметил, что представители Венгрии и Словакии уже завершили юридическую подготовку к подаче иска в Суд ЕС против руководства Евросоюза, планирующего добиться полного отказа от нефтяных и газовых поставок из России к началу 2028 года.

"Юридическая работа в основном завершена, и, как только о решении будет официально объявлено, у нас появится легальная возможность, чтобы подать иск. Мы сделаем это, как только это будет юридически возможным"

– Петер Сийярто

Он акцентировал внимание на том, что план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей нарушает собственные законы Евросоюза.

"В базовом договоре четко указано, что формирование национального энергетического баланса является компетенцией самих государств"

– венгерский министр

Он подчеркнул, что инициатива ЕС ставит под угрозу энергетическую безопасность Будапешта.

Что объединило Венгрию и Словакию?

Профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина Валерий Бессель в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах совместной борьбы Венгрии и Словакии за сохранение импорта российских энергоресурсов.

"Венгрия и Словакия потребляют не так много российских энергоресурсов – традиционно намного больше потребляли страны Северной Европы и Франция – но они вынуждены бороться против планов Еврокомиссии по полному эмбарго на импорт нефти и газа из России, поскольку им попросту неоткуда взять эти ресурсы без серьезного увеличения их стоимости", – прежде всего сказал он.

"Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю, и они прекрасно понимают, что если они будут сейчас перестраивать маршруты доставки нефти и газа, им придется доплачивать весьма ощутимые деньги. Нефть и газ в Европу доставляются почти исключительно морем – на севере частично, особенно газ, они идут по трубопроводам из Норвегии и Британии, но это очень маленькая часть. Без "Турецкого потока" и "Дружбы" Венгрия и Словакия попросту лишатся стабильных поставок энергоресурсов", – продолжил Валерий Бессель.

"При введении эмбарго Венгрия и Словакия окажутся в прямой зависимости от капризов их соседей. А ведь в Евросоюзе колоссальное количество противоречий, и зависимость от соседних государств, которым может не нравиться их политика, совершенно не нужна ни Венгрии, ни Словакии. Они понимают, что доступом к энергоресурсам на них будут давить, чтобы изменить их политику. Поэтому они сейчас делают все, чтобы сохранить российский энергетический импорт и спокойно жить", – отметил экономист.

При этом он выразил сомнение в том, что суд встанет на сторону Будапешта и Братиславы. "Лет 10 назад я был бы уверен, что они выиграют иск против ЕС – тогда я верил в судебную систему Европы. Но после прошедших событий, в том числе с санкциями на наши "Северные потоки" и подрывом "Северных потоков", я прекрасно понимаю, что независимой судебной системы там нет, а суд является одной из ветвей власти, предназначенной для давления как на физлиц, так и на страны. Боюсь, что перспектив у иска Венгрии и Словакии никаких", – заключил Валерий Бессель.