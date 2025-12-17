Израиль ударил по военным объектам "Хезболлы" в Ливане

В ЦАХАЛ подтвердили нанесение ударов по ряду районов Ливана. Целью атаки были военные объекты "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам "Хезболлы", расположенным в различных районах Ливана. Соответствующую информацию подтвердили 18 декабря в пресс-службе ЦАХАЛ.

В ходе атаки были уничтожены объекты инфраструктуры и пусковые установки на территории военного лагеря, откуда велся артиллерийский огонь и где хранилось вооружение.

По данным ЦАХАЛ, в этом лагере проводились подготовка и обучение боевиков. Там также планировались террористические атаки на израильских военных и мирных граждан.

ЦАХАЛ отмечает, что целью дополнительных ударов, нанесенных в других районах в глубине территории Ливана, стали военные здания "Хезболлы", где хранилось оружие и откуда в последние недели велась деятельность боевиков организации.