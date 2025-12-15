Такер Карлсон: Трамп может объявить войну Венесуэле

Известный американский журналист Такер Карлсон не исключил возможности того, что, по данным его источников, США через несколько часов могут начать войну с Венесуэлой.

Американский журналист Такер Карлсон высказал предположение , что президент США Доналд Трамп в самое ближайшее время может сообщить о начале войны с Венесуэлой.

По его словам, согласно информации, которая имеется у него на данный момент, накануне конгрессменов поставили в известность о том, что будет война, объявит ее президент в обращении к нации вечером по американскому времени.

В то же время, Карлсон уточнил, что не знает, действительно ли события будут развиваться именно таким образом.

Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал свое выступление в Белом доме с обращением к народу вечером 17 декабря, то есть в 5 утра 18 декабря по московскому времени.