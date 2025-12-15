Перспективы сотрудничества обсудили Казахстан и МАГАТЭ

Казахстанская делегация в ходе поездки в Австрию провела встречу с представителем МАГАТЭ. Центральной темой обсуждения стали перспективы сотрудничества Астаны и организации на ближайшие несколько лет.

В Вене прошла встреча делегации Казахстана во главе с заместителем председателя Агентства по атомной энергии Гумаром Сергазиным и заместителя гендиректора МАГАТЭ Хуа Лю. Об этом рассказали в Агентстве по атомной энергии республики.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества Астаны и организации, включая планы взаимодействия в рамках циклов программ технического сотрудничества на 2026-2027 и 2028-2029 годы.

Казахстанская делегация также представила проект дорожной карты сотрудничества, предусматривающий приоритетные направления взаимодействия.

"В части строительства АЭС и развития ядерной инфраструктуры казахстанская сторона подчеркнула необходимость дальнейшей поддержки со стороны МАГАТЭ в вопросах усиления национального регулирующего органа, а также разработки и адаптации нормативно-правовой базы для проектирования, строительства и эксплуатации атомных электростанций"

– Агентство по атомной энергии РК

Там также отметили, что на встрече были согласованы дальнейшие шаги, в том числе создание МАГАТЭ рабочей команды для анализа проекта дорожной карты и подготовки рекомендаций.