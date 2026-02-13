Белый дом уведомит Конгресс, если решит ударить по Ирану – Рубио

Администрация президента США Дональда Трампа, по словам Марко Рубио, поставит в известность Конгресс, как полагается по закону, если решит применить военную силу против Ирана.

Конгресс получит необходимое по закону уведомление, если Администрация президента США решит выбрать вариант с использованием военной силы против Ирана, такое заявление сделал глава Госдепартамента – помощник по нацбезопасности Марко Рубио в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе.

"Никому не удавалось заключить успешную сделку с Ираном, но мы попробуем. (Спецпосланник американского президента) Стивен Уиткофф и (зять Дональда Трампа) Джаред Кушнер отправятся, возможно, едут прямо сейчас на ряд важных встреч, и мы посмотрим, чем они увенчаются"

– Марко Рубио

Глава Госдепа заверил, что Белый дом всегда будем выполнять законы, связанные с уведомлением Конгресса о каких-либо решениях.

В то же время, дипломат уточнил, что в данный момент соответствующий разговор не ведется, а американские военные силы размещены в регионе только из-за наличия угроз, которые озвучивались и в прошлом – соответственно, сейчас Вашингтон просто хочет убедиться в наличии достаточного количества возможностей для защиты.

"И если, не дай Бог, это произойдет, мы будем придерживаться соответствующего законодательства, это зависит от условий"

– Марко Рубио