На Ставрополье потратят 7,5 млрд руб на ремонт сельских дорог

Сельские дороги на Ставрополье отремонтируют за 7,5 млрд рублей. Суммарно власти потратят на дороги 23 млрд рублей из бюджета региона.

Власти Ставропольского края потратят на ремонт сельских дорог 7,5 млрд руб в этом году, поведали в пресс-службе краевого правительства.

"В этом году 7,5 млрд руб будут направлены именно на сельские дороги. Также ежегодно в рамках национального проекта ремонтируются сельские Дома культуры, каждый из которых обеспечивается новыми инструментами"

– пресс-служба

По данным властей республики, объем дорожного фонда в регионе составил 23 млрд руб, что дает возможность реализовать 50 проектов в области дорожного строительства. Суммарно в регионе строятся почти 470 км дорожных коммуникаций.

Ранее власти региона анонсировали вложения в туризм в размере 318 млн руб. Средства пойдут на модульные гостиницы и мероприятия.