Первый танкер с нефтью из Азербайджана прибыл в Японию

Япония впервые закупила азербайджанскую нефть – танкер с "черным золотом" из Азербайджана прибыл туда сегодня.

Как сообщается, танкер с азербайджанской нефтью прибыл в Японию сегодня. Он загружен 283 тыс баррелей.

Уточняется, что полученная нефть будет направлена на нефтеперерабатывающий завод ENEOS в Негиси, расположенном неподалеко от Токио.

СМИ уточняют, что закупка была совершена в рамках диверсификации японским правительством поставок нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива. Ранее, когда судоходство в Ормузе было свободным, японские заводы в основном перерабатывали нефть с Ближнего Востока.

Стоит отметить, что ежедневно в Японии потребляется порядка 3 млн баррелей нефти.

