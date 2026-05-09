Первый танкер с нефтью из Азербайджана прибыл в Японию

Япония впервые закупила азербайджанскую нефть – танкер с "черным золотом" из Азербайджана прибыл туда сегодня.
Нефть из Азербайджана впервые была доставлена в Японию, об этом пишут местные СМИ.
Как сообщается, танкер с азербайджанской нефтью прибыл в Японию сегодня. Он загружен 283 тыс баррелей.
Уточняется, что полученная нефть будет направлена на нефтеперерабатывающий завод ENEOS в Негиси, расположенном неподалеко от Токио.
СМИ уточняют, что закупка была совершена в рамках диверсификации японским правительством поставок нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокады Ормузского пролива. Ранее, когда судоходство в Ормузе было свободным, японские заводы в основном перерабатывали нефть с Ближнего Востока.
Стоит отметить, что ежедневно в Японии потребляется порядка 3 млн баррелей нефти.