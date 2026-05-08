Трамп счел неприемлемым ответ Ирана на предложение США

США абсолютно не устраивает ответ, данный Ираном на предложения Вашингтона, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится – он совершенно неприемлем"
– Дональд Трамп
Ранее сегодня иранские СМИ сообщили, что Тегеран направил посредникам в лице Пакистана послание в ответ на полученные ранее от Вашингтона предложения по урегулированию конфликта.
Уточнялось, что в него были включены пункты о прекращении боевых действий и "безопасности судоходства" в Ормузском проливе, а основное внимание было уделено остановке войны по всем фронтам, в первую очередь в Ливане.
Позже телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что Исламабад передал этот ответ американской стороне.