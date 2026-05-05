Россия и Турция возглавили список популярных направлений у туристов из Грузии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выездной туризм в Грузии в начале 2026 года показал рост на фоне резкого удорожания поездок, при этом самыми популярными странами для посещения остались Турция и Россия.

В первом квартале 2026 года увеличилось число жителей Грузии, выезжающих за рубеж. Об этом сообщила Национальная служба статистики "Сакстат".

С января по март границу страны пересек 641 тыс граждан Грузии с ростом показателя на 4%. Всего было совершено 329 тыс туристических поездок, что больше на 1,7%.

Самым востребованным направлением стала Турция, куда жители республики совершили 172 тыс поездок. На втором месте оказалась Россия с показателем 89 тыс поездок.

Основной целью выезда 35% граждан назвали посещение друзей и родственников. Еще 32% пересекали грузинскую границу ради покупок, а 20% для отдыха и развлечений. Средняя стоимость одной поездки выросла на 27% и составила $470.

