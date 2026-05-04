Грузия расширит транзитную инфраструктуру

В Грузии начинается масштабная модернизация транзитной инфраструктуры. Основной упор сделают на развитие портов Поти и Анаклия, а также на обновление железных дорог.

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил о начале масштабной модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры для усиления транзитного потенциала страны.

"Все инфраструктурные объекты, связанные с развитием транзитной функции, будут развиваться. Это касается как порта Поти, так и нового глубоководного порта Анаклия. По всем направлениям будут изменения и обновления. Это один из приоритетов правительства"

- Иракли Кобахидзе

Премьер Грузии также отметил, что порты Поти и Анаклия будут развивать параллельно, а главная цель модернизации заключается в укреплении позиций Грузии как транзитного центра Черноморского региона и Южного Кавказа.

Специалисты называют такие проекты стратегически важными для роста перевозок по железной дороге и развития Среднего коридора. Ожидается что модернизация путей поможет значительно расширить торговые потоки и усилит логистику Грузии в Черноморском регионе.