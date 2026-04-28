В Чечне построили новые дома для пострадавших от весеннего наводнения

Пострадавшие от наводнения жители Чечни получили новое жилье. Менее чем за месяц в республике возвели около 140 домов, куда уже переехали около 800 человек.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что строительство нового жилья для пострадавших от наводнения в республике практически завершено. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Как отметил глава республики, менее чем за месяц в Гудермесском районе возвели 143 дома. В них уже переехали около 800 человек из Ножай-Юртовского района. Работы профинансировал региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

"В новые дома заселены около 800 человек, которые ранее проживали в Ножай-Юртовском районе. Это семьи, которые в результате чрезвычайных ситуаций лишились своих домов и теперь получают не временное размещение, а полноценное комфортное жилье с необходимой инфраструктурой"

– Рамзан Кадыров

Министр строительства и ЖКХ Чечни Муслим Зайпуллаев привел данные по объектам. Площадь каждого участка составляет 8 соток. К зданиям подвели все необходимые коммуникации и проложили новые дороги.

Напомним, в конце марта на Чечню обрушились проливные дожди и паводки. В результате наводнения повреждения получили более 4 тыс домов и около 90 социальных учреждений. Для помощи жителям и ликвидации последствий региональные власти оперативно привлекли необходимые ресурсы.