Турпоток из России в Армению вырос на 60 тыс человек

В Минэкономики Армении отчитались о росте турпотока из России на 60 тыс человек в этом году. Всего страну посетили 245 тыс граждан РФ.

Российских туристов в Армении в первые четыре месяца года стало больше на 60 тыс человек. При этом доля российских путешественников в общей структуре иностранного туризма сохранилась на уровне 36%, сообщил глава Минэкономики РА Геворг Папоян.

Как отметил Папоян, число россиян, которые прибыли в стране с туристическими целями, увеличилось со 184 тыс до 245 тыс чел.

По данным главы ведомства, в 2023 году доля россиян составляла 52%, однако общее число туристов из РФ было ниже.

По словам Папояна, Армения в последние годы становится популярнее у туристов из Индии, Италии, Китая и США. Всего страну за первые месяцы этого года посетили 453 тыс туристов.