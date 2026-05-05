Санкции США введены против Ирака за иранскую нефть

Замминистра нефти Ирака и другие лица попали под санкции США за связи с Ираном. В США считают, что Ирак помогал Ираку экспортировать нефть.

Вашингтон ввел санкции против связанных с Ираном структур в нефтяном секторе Ирака.

Санкции против физических и юридических лиц в Ираке вводят США. По версии Вашингтона, эти лица задействовали нефтяные ресурсы страны для финансирования иранских прокси-группировок и обхода санкций против Ирана.

Согласно сообщению Госдепа, санкции коснулись замминистра нефти Ирака Али Мааридж аль-Бахадли, который якобы использовал служебное положение для того, чтобы перенаправлять иракскую нефть в интересах Ирана. В Вашингтоне считают, что иранская и иракская нефть смешивались, а затем топливо реализовывалось в обход американских санкций.

Также под санкции попали представители связанных с Ираном группировок Kata’ib Sayyid Al-Shuhada и Asa’ib Ahl Al-Haq и компании, которые обеспечивали деятельность этих группировок через нефтяной сектор.

В Госдепе отметили, что такие схемы подрывают суверенитет Ирака, лишают его доходов и используются для спонсирования атак на США и их союзников на Ближнем Востоке.