Россия нацелена на развитие отношений с Арменией – посол Копыркин

РФ готова выстраивать новый формат взаимодействия с Арменией на основе интересов обеих стран.

Москва настроена на развитие диалога с Ереваном. РФ стремится реализовать накопленный за 34 года сотрудничества потенциал между странами, заявил глава российской дипмиссии в Армении Сергей Копыркин.

По словам Копыркина, ситуация в регионе и мире меняется, поэтому отношения стран должны адаптироваться к текущим реалиям.

"Перечень направлений весьма широк - от политики, безопасности и экономики до энергетики, культуры, науки, туризма и т.д. Вместе с тем очевидно, что меняются и наши страны, и региональные реалии, и мировая ситуация. Все это требует адаптации нашего "взрослеющего" межгосударственного взаимодействия. Мы нацелены на то, чтобы двигаться вперед на базе позитивного накопленного потенциала"

– Сергей Копыркин

По словам дипломата, Москва и Ереван по-прежнему имеют возможность опираться на сформированную систему координат в виде общей истории, экономических связей, личных контактах, диаспоры и других элементов.

Копыркин подчеркнул, что Россия и Армения могут совместно найти новый формат взаимодействия, основанный на прагматическом совпадении интересов. По словам посла, Москва готова к этому.