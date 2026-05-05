Армения и Польша проведут совместные военные учения

Армения продолжает развивать контакты со странами ЕС. С Варшавой Ереван намерен сотрудничать в оборонной сфере.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян и глава оборонного ведомства Польши Владислав Косиняк-Камыш провели консультации по вопросам оборонного сотрудничества. В частности, стороны обсудили проведение учений с участием военных Армении и Польши.

Как отметил Косиняк-Камыш, страны также намерены делиться опытом в сфере оборонной индустрии. Кроме того, стороны будут сотрудничать в области подготовки военных кадров.

"В современном мире безопасность строится не только военной мощью, но и сетью ответственных партнерств и долгосрочным сотрудничеством между странами, которые стратегически рассматривают будущее региона"

– Владислав Косиняк-Камыш

По словам министра обороны Польши, в диппредставительстве Армении в Варшаве планируется открыть офис военного атташе.