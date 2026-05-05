В США заявили о готовности продолжать действия против Ирана

Вашингтон готов продолжать операции против Ирана, пока Тегеран будет представлять угрозу. Также США готовы к противостоянию с иранскими "прокси-силами".

США готовы продолжать военные действия против Ирана, пока Тегеран будет представлять угрозу американским интересам. Это явствует из текста Стратегии борьбы с терроризмом, подготовленной Вашингтоном.

"Решительные действия будут продолжаться до тех пор, пока Тегеран не перестанет представлять угрозу Соединенным Штатам"

– текст документа

Власти США отметили в качестве своих действий по противодействию "иранской угрозе" операцию по ликвидации командира КСИР Касема Сулеймани, удары по объектам иранской ядерной программы в 2020 году, а также операцию "Эпическая ярость" весной этого года.

Также отмечается, что Вашингтон продолжит проводить разведывательные, а также кибероперации против "иранских прокси-сил".