Вестник Кавказа

В США заявили о готовности продолжать действия против Ирана

В США заявили о готовности продолжать действия против Ирана
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон готов продолжать операции против Ирана, пока Тегеран будет представлять угрозу. Также США готовы к противостоянию с иранскими "прокси-силами".

США готовы продолжать военные действия против Ирана, пока Тегеран будет представлять угрозу американским интересам. Это явствует из текста Стратегии борьбы с терроризмом, подготовленной Вашингтоном. 

"Решительные действия будут продолжаться до тех пор, пока Тегеран не перестанет представлять угрозу Соединенным Штатам"

– текст документа 

Власти США отметили в качестве своих действий по противодействию "иранской угрозе" операцию по ликвидации командира КСИР Касема Сулеймани, удары по объектам иранской ядерной программы в 2020 году, а также операцию "Эпическая ярость" весной этого года. 

Также отмечается, что Вашингтон продолжит проводить разведывательные, а также кибероперации против "иранских прокси-сил". 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
445 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.