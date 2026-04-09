Тенденции в энергетической сфере обсудили Ереван и Астана

Глава Минтеруправления и инфраструктур Армении принял казахстанскую делегацию во главе с председателем Агентства по атомной энергии РК. Одной из обсуждаемых тем стали тенденции в энергетическом секторе.

Состоялась встреча главы Минтеруправления и инфраструктур Армении Давида Худатяна и председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасада Саткалиева. Об этом пишут 6 мая армянские СМИ.

Стороны поговорили о текущих тенденциях в энергетическом секторе, а также о перспективах развития атомной и солнечной энергетики.

В ходе встречи был подтвержден настрой на продолжение сотрудничества в данной области.

"С обеих сторон была выражена готовность продолжить сотрудничество в этой сфере, осуществлять обмен опытом и информацией"

– Давид Худатян

Кроме того, армянский министр отметил важность тесного взаимодействия между Ереваном и Астаной в сфере использования атомной энергии в мирных целях в рамках стран-участниц СНГ.

Напомним, Армения и Казахстан оформили в прошлом году меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.