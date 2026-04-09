Тенденции в энергетической сфере обсудили Ереван и Астана

Состоялась встреча главы Минтеруправления и инфраструктур Армении Давида Худатяна и председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасада Саткалиева. Об этом пишут 6 мая армянские СМИ.
Стороны поговорили о текущих тенденциях в энергетическом секторе, а также о перспективах развития атомной и солнечной энергетики.
В ходе встречи был подтвержден настрой на продолжение сотрудничества в данной области.
"С обеих сторон была выражена готовность продолжить сотрудничество в этой сфере, осуществлять обмен опытом и информацией"
– Давид Худатян
Кроме того, армянский министр отметил важность тесного взаимодействия между Ереваном и Астаной в сфере использования атомной энергии в мирных целях в рамках стран-участниц СНГ.
Напомним, Армения и Казахстан оформили в прошлом году меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.