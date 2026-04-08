Транспортное сообщение обсудили Армения и Казахстан

Руководители транспортных ведомств Армении и Казахстана обсудили вопросы ж/д и авиасообщения. В частности, министры поговорили о проекте "Перекресток мира".

Состоялась встреча министра территориального управления и инфраструктур Армении Давида Худатяна и главы Минтранса Казахстана Нурлана Сауранбаева. Об этом рассказали 9 апреля в пресс-службе армянского министерства.

Одной из обсуждаемых тем стало возможное возобновление прямого авиасообщения между странами. Кроме того, стороны поговорили о проекте "Перекресток мира" и о железнодорожной инфраструктуре.

В ходе переговоров Худатян отметил, что Армении важно укреплять отношения с Казахстаном.

Помимо этого, министры коснулись ряда других тем, которые представляют обоюдный интерес.

Напомним, в 2023 году бюджетная авиакомпания Fly Arystan запустила рейсы Актау – Ереван, однако затем прекратила их.