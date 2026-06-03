Россия выстраивает контакты с Грузией на основе добрососедства – Захарова

Россия строит отношения с Грузией, основанные на добрососедстве и взаимоуважении и готова расширять их, заявила на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ-2026 рассказала о том, как Москва выстраивает отношения с Тбилиси.

"Мы стараемся выстраивать контакты с Грузией на добрососедских основах, на основе равноправия и взаимоуважения. Уже многое сделано в сферах торговли, транспортного сообщения, туризма и гуманитарного обмена"

– Мария Захарова

Она добавила, что расширение двусторонних отношений возможно, но при условии встречного движения грузинской стороны.

"Мы готовы и далее расширять отношения с Грузией, но это должна быть дорога с двусторонним движением. Мы не собираемся вмешиваться в чьи-либо внутренние дела"

– Мария Захарова