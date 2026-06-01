В Грузии повысили прогноз экономического роста страны

Власти Грузии повысило прогноз экономического роста страны на 2026 год до 6,3% на фоне высоких показателей реального ВВП за первые четыре месяца.

Правительство Грузии повысило прогноз развития национальной экономики с 5 до 6,3%. Об этом сообщил первый замминистра финансов Георгий Какауридзе на объединенном заседании парламентских комитетов.

Он уточнил, что за четыре месяца темпы экономического роста превысили 8%. В бюджете был запланирован реальный экономический рост в 5%, однако в связи с высокими показателями прогноз изменили до 6,3%.

При оптимистичном сценарии рост экономики достигнет 7%, а при пессимистичном с учетом региональных рисков составит около 4,4%. Также замминистра сообщил, что инфляция в 2026 году составит 4,9%, а в последующие годы вернется к целевой отметке в 3%.

Реальный рост ВВП в апреле составил 6,2% по данным службы статистики "Сакстат". Средний показатель за январь-апрель текущего года зафиксирован на уровне 8,3%.

Отметим, что экономический рост Грузии в 2021 году равнялся 10,6%, в 2022 году составил 11%, в 2023 году зафиксирован на уровне 7,8%, в 2024 году достиг 9,7%, а в 2025 году составил 7,5%.