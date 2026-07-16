Около 70 млн баррелей нефти продал Иран за месяц прекращения огня – СМИ

Американские СМИ сообщают, что за приблизительно месяц режима прекращения огня с США Иран продал примерно 70 млн баррелей нефти на сумму $5-6 млрд.

Иран мог продать в течение месяца, когда был установлен режим прекращения огня с США и снята морская блокада Ормуза, около 70 млн баррелей нефти на сумму $5-6 млрд, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, данные основаны на подсчетах аналитиков одной из американских неправительственных организаций.

"Иран извлек выгоду из периода продолжительностью приблизительно месяц (...) чтобы вывезти приблизительно 70 млн баррелей нефти общей стоимостью $5 или 6 млрд"

— Wall Street Journal

Эти меры помогли Тегерану создать определенный резерв до новой эскалации с Вашингтоном и введения новых ограничений против него, отмечает газета.