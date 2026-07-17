Грузия закончила третий этап развития трассы Восток-Запад

Около семи месяцев ушло у дорожных служб Грузии на то, чтобы построить шестикилометровый отрезок новой дороги Самтредиа-Григолети, по которой по завершении проекта будет запущено движение в рамках второй по протяженности международной трассы в Европу E-60.

В Министерстве инфраструктуры Грузии рассказали о запуске в эксплуатацию предпоследнего, третьего участка логистического проекта по развитию трассы Восток-Запад (E-60) на грузинской территории.

Общая протяженность реализуемого проекта в Грузии – 52 км, дорога должна соединить Самтредиа и Григолети. Сегодня был сдан 12-километровый отрезок дороги, от города Ланчхути до селения Нигоети.

В ведомстве уточнили, что половина этого отрезка была построена еще в конце прошлого года, а за прошедшие семь месяцев дорожные службы достроили оставшиеся 6 км. На этом участке установлены шесть мостов, а трасса имеет по две полосы в каждую сторону.

Таким образом, на сегодняшний день уложено 42,5 км дорожного полотна, осталось проложить только 9,5 км – по плану, он будет завершен в следующем году.

Министерство инфраструктуры обратило внимание, что на третий этап дороги Самтредиа-Григолети был выделен кредит Европейского инвестиционного банка.