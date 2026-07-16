Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС

Президент ИРИ будет присутствовать на саммите БРИКС в Индии. Мероприятие состоится в середине сентября.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сентябре совершит визит в Нью-Дели, где состоится саммит БРИКС.

"Его превосходительство господин президент Пезешкиан примет участие [в саммите БРИКС]", - сказал собеседник агентства. "Это подтверждено, президент [Ирана] приедет на саммит в Нью-Дели"

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Других подробностей не приводится. Напомним, что Иран стал полноправным членом БРИКС в 2024 году.

Напомним, что XVIII саммит БРИКС состоится в столице Индии 12-13 сентября. Мероприятие будет посвящено укреплению устойчивости, инноваций и сотрудничества, передает ТАСС.