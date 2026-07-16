Юго-восток Турции тряхнуло на 5 баллов

В турецкой провинции Малатья зафиксировали сейсмическую активность магнитудой пять баллов. Пострадавших не было.
Сейсмическую активность магнитудой пять баллов зафиксировали на юго-востоке Турции (провинция Малатья). Эпицентр землетрясения располагался в районе Батталгази.
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в 06.20 (время совпадает с мск - ред.), эпицентр располагался у района Батталгази, очаг залегал на глубине 15,5 километров"
– Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий
По данным властей, пострадавших не было. Информации о материальном ущербе не поступало.
Отметим, что Малатья является одним из регионов страны, которые в наибольшей степени пострадали в результате землетрясения 2023 года.