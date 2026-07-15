Вестник Кавказа

В Иране сообщили об ударах по Бендер-Аббасу и острову Кешм

Дым от пожара
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
СМИ: удары по острову Кешм и порту Бендер-Аббас зафиксированы в Иране.

Порт Бендер-Аббас и остров Кешм в Иране оказались под ударами американской армии, информируют СМИ ИРИ. 

"В 18.10 были попадания американских снарядов по районе в области острова Кешм"

– СМИ 

О последствиях атак пока не сообщается. 

Отметим, что остров Кешм является крупнейшим иранским островом, он расположен в Ормузском проливе. Бендер-Аббас – один из крупнейших портовых городов Ирана, который является местом базирования ВМС ИРИ.

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