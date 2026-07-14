Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Россию

Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня отправился с официальным визитом в Москву.
Сегодня с официальным визитом в Россию направился глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Данную информацию сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
В рамках поездки на 17 июля запланировано проведение двусторонней встречи руководителя азербайджанской дипломатии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят текущее состояние и перспективы российско-азербайджанских отношений, а также ряд актуальных международных вопросов.