Вестник Кавказа

Трамп закрыл Ормуз для иранских судов

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив заблокирован для всех кораблей, связанных с Ираном. Другие суда могут использовать акваторию свободно.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для всех судов, кроме иранских. По словам политика, запрет на передвижение действует для всех кораблей, которые держат курс на иранские порты. 

"Полная блокада затронет исключительно те суда, которые направляются в иранские порты и обратно, или же перевозят любые связанные с Ираном грузы"

– Дональд Трамп 

Ранее Трамп заявил, что не будет взимать плату за проход судов через пролив. По его словам, это было сделано после разговора с лидерами арабских стран.

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