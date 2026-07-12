Вестник Кавказа

США готовятся нанести очень сильные удары по Ирану

Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дональд Трамп анонсировал новую атаку на Иран. Он подчеркнул, что на этот раз удары будут очень сильные.

Соединенные Штаты собираются нанести очень сильные удары по Ирану. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

В интервью радиоведущему Хью Хьюуитту он уточнил, что атаку планируется совершить в ночь с 13 на 14 июля.

"Мы собирается нанести по ним (Ирану – прим. ред.) очень сильные удары. И мы собираемся наносить удары завтра"

– Дональд Трамп

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля США вновь атаковали военные цели на территории Ирана, а КСИР в ответ обстрелял ракетами американские объекты в странах Персидского залива. Обмен ударами стал третьим за эту неделю.

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