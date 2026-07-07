В Узбекистане предложили связать железную дорогу из КНР с транзитом через Баку

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости вывести магистраль Китай — Кыргызстан — Узбекистан на транзитные маршруты Азербайджана и Южного Кавказа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил сопрячь строящуюся железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан с маршрутом Баку — Тбилиси — Карс (БТК).

Он отметил, что реализация инициативы позволит создать единую торговую артерию из Азии в Европу через транзитные мощности Азербайджана.

Сам проект перешел в активную фазу: в Министерстве транспорта Кыргызстана сообщили о начале строительства путей. Магистраль протяженностью около 532 км свяжет китайский Кашгар с узбекистанским Андижаном.

По предварительным расчетам, линия сократит путь между западными районами Китая и странами региона на 900 км, а сроки доставки грузов в Европу уменьшатся на 7–10 дней.

Напомним, ранее пропускная способность модернизированной железной дороги БТК была увеличена с 1 до 5 млн т грузов в год. Кроме того, транзитный порт Алят в Азербайджане, переваливающий сейчас 15 млн т, планирует расширить мощности до 25 млн т и 500 тыс. контейнеров.