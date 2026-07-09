Вашингтон и Тегеран решат вопрос с Ормузским проливом к концу недели — Фидан

Переговорщики из Соединенных Штатов и Ирана в течение этой недели могут решить все вопросы с Ормузским проливом, такое заявление сделал глава МИД Турции Хакан Фидан.
Соответствующее предположение он сделал в эфире телеканала TRT.
"Я думаю, что решение разногласий относительно прохода в проливе может быть найдено к выходным"
— Хакан Фидан
По словам дипломата, "открытие Ормузского пролива было одним из важнейших условий" мирного урегулирования Тегерана и Вашингтона.
При этом, отметил Фидан, стороны действовали соответственно, но с различным пониманием этого процесса на практике.
"Одна из сторон увидела, что что-то происходит без ее ведома, произошли атаки на суда, началась эскалация, блокировка пролива"
– Хакан Фидан
По мнению главы МИД Турции, вопрос регулирования судоходства на территории Ормузского пролива должен происходить при соблюдении интересов всех сторон.
"Нужно урегулировать проблему, снова обеспечив взаимопонимание"
— Хакан Фидан