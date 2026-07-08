Аракчи и Фидан обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг режима перемирия.

Главы дипведомств ИРИ и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте эскалации между Ираном и США.

"В ходе разговора были рассмотрены последние события в регионе и ситуация, связанная с режимом прекращения огня"

– МИД Турции

Детали телефонного разговора министров, который состоялся сегодня, не обнародованы.

Напомним, что США и Иран обменялись ударами в ночь на среду. Военное командование США объяснило действия ответом на атаки коммерческих судов. Тегеран заявил о нарушении режима перемирия.