Аракчи и Фидан обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили эскалацию на Ближнем Востоке, а также ситуацию вокруг режима перемирия.
Главы дипведомств ИРИ и Турции Аббас Аракчи и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте эскалации между Ираном и США.
"В ходе разговора были рассмотрены последние события в регионе и ситуация, связанная с режимом прекращения огня"
– МИД Турции
Детали телефонного разговора министров, который состоялся сегодня, не обнародованы.
Напомним, что США и Иран обменялись ударами в ночь на среду. Военное командование США объяснило действия ответом на атаки коммерческих судов. Тегеран заявил о нарушении режима перемирия.