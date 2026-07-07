В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

После очередной серии ударов США власти Ирана заявили, что безопасное движение через Ормузский пролив возобновится только после выполнения Вашингтоном обязательств.

Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика откроет Ормузский пролив только после того, как Вашингтон выполнит свои обязательства, а не под угрозой военных ударов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Галибаф подчеркнул, что Иран ответит на любые угрозы, а запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.

"Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении договоренностей с Ираном, а не под американскими угрозами. Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ"

- Мохаммад Багер Галибаф

Напомним, ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по 90 военным объектам в Исламской Республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. В результате атаки прогремели взрывы в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в районах провинции Бушер.