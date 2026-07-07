В Иране назвали условие для открытия Ормузского пролива

Спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Исламская Республика откроет Ормузский пролив только после того, как Вашингтон выполнит свои обязательства, а не под угрозой военных ударов. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Галибаф подчеркнул, что Иран ответит на любые угрозы, а запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.
"Не стоит бессмысленно метаться, иначе ты уйдешь под воду еще глубже: Ормузский пролив откроется только при выполнении договоренностей с Ираном, а не под американскими угрозами. Скажу прямо: если ты нанесешь удар, то тебя ударят в ответ"
- Мохаммад Багер Галибаф
Напомним, ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по 90 военным объектам в Исламской Республике, призванных ослабить возможности Ирана по контролю Ормузского пролива. В результате атаки прогремели взрывы в иранских портовых городах Аккала, Бендер-Аббас, Джаск, Исфахан, Сирик и Чабахар, а также на острове Абу-Муса и в районах провинции Бушер.