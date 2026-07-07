США исключат Сирию из списка спонсоров терроризма

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том, что американский лидер Трамп намерен исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

Администрация президента США Дональда Трампа начала процедуру исключения Сирии из американского списка стран-спонсоров терроризма, такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

Как он сообщил, члены Конгресса США получили соответствующее распоряжение лично от Трампа.

"Американский президент Дональд Трамп проинформировал Конгресс о намерении исключить Сирию из списка стран - спонсоров терроризма"

– Марко Рубио

Сообщается, что это может произойти после 45-дневной проверки, которую проведут законодатели США на основе предоставленных им администрацией данных.

По словам Рубио, именно конгрессмены оценят, достаточно ли оснований для принятия такого решения.

"Снятие санкций с Сирии откроет возможности в сфере международной торговли и инвестиций"

– Марко Рубио

Напомним, о соответствующем решении ранее говорил президент США Дональд Трамп на встрече президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, прошедшей на полях саммита НАТО в Анкаре.