Ингушетия договорилась об экспорте товаров в страны Ближнего Востока и Азии

Власти Ингушетии представили экспортный потенциал региона зарубежным делегациям и договорились о поставках местной продукции на рынки Ближнего Востока и Азии.

В Ингушетии делегации из ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Узбекистана по итогам посещения предприятий договорились о налаживании экспорта местной продукции. Соответствующую информацию передает пресс-служба министерства промышленности и цифрового развития региона.

"Для отечественных производителей это открывает долгожданные новые каналы сбыта на международных рынках, снижает зависимость от внутренних колебаний спроса и укрепляет репутацию региона как надежного внешнеторгового партнера"

- сообщениие

Иностранные делегации в сопровождении министра Магомета Татриева посетили ряд предприятий региона. Затем состоялось профильное совещание для обсуждения инвестиционных проектов и направлений внешнеэкономической деятельности.

Итогом визита стали твердые договоренности о поставках плодоовощной продукции, минеральной воды и строительных материалов. Зарубежные партнеры высоко оценили логистическую доступность региона для выхода на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Отметим, ранее для торговых представителей ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии и Узбекистана провели экскурсию по главным достопримечательностям Ингушетии и показали мемориал памяти и славы в Назрани.