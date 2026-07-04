Глава Минэкономики Армении принял участие в "Иннопром-2026"

Глава экономического ведомства РА Геворг Папоян принял участие в международной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства на официальной странице в соцсетях.
Также, согласно информации, он поучаствовал в очередном заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза.
"Министр экономики Геворг Папоян находится с рабочим визитом в городе Екатеринбурге Российской Федерации с целью участия в международной промышленной выставке "Иннопром" и очередном заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза"
– пресс-служба министерства экономики Армении
Выступая на заседании, Папоян отметил, что "текущее заседание Совета по промышленной политике внесет важный вклад в дальнейшее углубление евразийской промышленной интеграции и нахождение практических решений, соответствующих интересам всех" государств-членов ЕАЭС.
Кроме того, подобные мероприятия создают широкий спектр возможностей для предметного обсуждения перспектив промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, отметил он.