Глава Минэкономики Армении принял участие в "Иннопром-2026"

Министр экономики Армении Геворг Папоян поучаствовал в международной промышленной выставке "Иннопром-2026" и очередном заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС в Екатеринбурге.

Глава экономического ведомства РА Геворг Папоян принял участие в международной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба министерства на официальной странице в соцсетях.

Также, согласно информации, он поучаствовал в очередном заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза.

"Министр экономики Геворг Папоян находится с рабочим визитом в городе Екатеринбурге Российской Федерации с целью участия в международной промышленной выставке "Иннопром" и очередном заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза"

– пресс-служба министерства экономики Армении

Выступая на заседании, Папоян отметил, что "текущее заседание Совета по промышленной политике внесет важный вклад в дальнейшее углубление евразийской промышленной интеграции и нахождение практических решений, соответствующих интересам всех" государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, подобные мероприятия создают широкий спектр возможностей для предметного обсуждения перспектив промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС, отметил он.