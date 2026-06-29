Азербайджанский гимнаст одержал победу в серии Кубка мира

Член сборной Азербайджана по тамблингу стал победителем серии Кубка мира. Михаил Малкин успешно выступал на этапах Кубка мира в течение сезона.
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин стал победителем серии Кубка мира по тамблингу, информирует Федерация гимнастики Азербайджана.
Член сборной Азербайджана по тамблингу стал лучшим в серии Кубка мира. Этим успехом спортсмен обязан высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.
Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу завершился накануне в Коимбре (Португалия).