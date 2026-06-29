Вестник Кавказа

Азербайджанский гимнаст одержал победу в серии Кубка мира

Азербайджанский гимнаст одержал победу в серии Кубка мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Член сборной Азербайджана по тамблингу стал победителем серии Кубка мира. Михаил Малкин успешно выступал на этапах Кубка мира в течение сезона.

Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин стал победителем серии Кубка мира по тамблингу, информирует Федерация гимнастики Азербайджана.

Член сборной Азербайджана по тамблингу стал лучшим в серии Кубка мира. Этим успехом спортсмен обязан высоким и стабильным результатам, показанным на этапах Кубка мира в течение сезона.

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу завершился накануне в Коимбре (Португалия).

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.