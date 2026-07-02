В Ливане назвали число погибших в результате атак Израиля за четыре месяца

Минздрав Ливана: с начала марта в результате ударов Израиля погибли свыше 4,3 тыс человек, более 12 тыс получили ранения.
В Минздраве Ливана обнародовали информацию о погибших в результате ударов Израиля с начала марта этого года. По данным ведомства, число погибших превысило 4,3 тыс человек, ранения получили свыше 12 тыс человек.
"Общее число жертв агрессии с 2 марта по 3 июля составило 4301 и 12 199 раненых"
– Минздрав Ливана
Отметим, что Тель-Авив и Бейрут продлили режим перемирия, что значительно повлияло на снижение военной активности. Несмотря на перемирие, израильские войска периодически атакуют цели на территории Ливана.