Вестник Кавказа

В Ливане назвали число погибших в результате атак Израиля за четыре месяца

В Ливане назвали число погибших в результате атак Израиля за четыре месяца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минздрав Ливана: с начала марта в результате ударов Израиля погибли свыше 4,3 тыс человек, более 12 тыс получили ранения.

В Минздраве Ливана обнародовали информацию о погибших в результате ударов Израиля  с начала марта этого года. По данным ведомства, число погибших превысило 4,3 тыс человек, ранения получили свыше 12 тыс человек. 

"Общее число жертв агрессии с 2 марта по 3 июля составило 4301 и 12 199 раненых"

– Минздрав Ливана 

Отметим, что Тель-Авив и Бейрут продлили режим перемирия, что значительно повлияло на снижение военной активности. Несмотря на перемирие, израильские войска периодически атакуют цели на территории Ливана.

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