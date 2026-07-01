Испания разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу сегодня проходят очередные матчи 1/16 финала. Сборная Испании переиграла в Инглвуде команду Австрии, следующий соперник испанцев определится в матче Португалии и Хорватии.

В Инглвуде прошел матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 между сборными Испании и Австрии.

Счет на 36-й минуте открыл испанский нападающий Микель Ойарсабаль. На 66-й минуте Педро Порро удвоил преимущество Испании, а на 89-й минуте Ойарсабаль оформил дубль, установив окончательный результат – 3:0 в пользу Испании.

Таким образом, дальше идет Испания. В 1/8 финала испанцы сыграют с победителем противостояния Португалия – Хорватия. Эта игра начнется в 02:00 (мск).