Вестник Кавказа

Новый пакет санкций ЕС против России станет самым масштабным – Каллас

Введение санкций
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Европа готовит самый масштабный пакет антироссийских санкций, он будет представлен уже осенью, заявила Каллас.

Следующий пакет санкций Евросоюза против России будет самым масштабным, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Welt.

"Этой осенью я представлю самый масштабный санкционный список"

– Кая Каллас

Она уточнила, что этот список рестрикций будет самым большим с февраля 2022 года и вместе с его принятием число российских физических и юридических лиц под санкциями ЕС возрастет примерно на треть.

Напомним, 21-й пакет антироссийских санкций был согласован ЕС 23 июля.

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