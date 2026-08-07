Новый пакет санкций ЕС против России станет самым масштабным – Каллас

Европа готовит самый масштабный пакет антироссийских санкций, он будет представлен уже осенью, заявила Каллас.
Следующий пакет санкций Евросоюза против России будет самым масштабным, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Welt.
"Этой осенью я представлю самый масштабный санкционный список"
– Кая Каллас
Она уточнила, что этот список рестрикций будет самым большим с февраля 2022 года и вместе с его принятием число российских физических и юридических лиц под санкциями ЕС возрастет примерно на треть.
Напомним, 21-й пакет антироссийских санкций был согласован ЕС 23 июля.