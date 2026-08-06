Зимой рейсов Etihad Airways из ОАЭ в Россию станет больше

В декабре Etihad Airways включит в расписание дополнительные рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы будут выполняться в рамках зимнего расписания 2026-2027.

Компания Etihad Airways планирует в зимнем сезоне увеличить частоту рейсов из Абу-Даби в города России.

На маршруте Абу-Даби - Москва со 2 декабря количество еженедельных рейсов возрастет до 24. Расписание пополнится тремя дополнительными рейсами на самолетах Airbus A320. Все рейсы выполняются в/из аэропорта Шереметьево.

С 1 января на этом же направлении число рейсов достигнет 28 в неделю.

Также перевозчик намерен чаще летать между Абу-Даби и Санкт-Петербургом: с 18 декабря количество еженедельных рейсов составит четыре, на маршрут поставлены широкофюзеляжные самолеты Boeing 787-9.