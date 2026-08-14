Экспорт Азербайджана в Армению превысил $17 млн

В 2026 году объем экспорта из Азербайджана в Армению по итогам семи месяцев достиг $17,4 млн, тогда как общий внешнеторговый оборот государства превысил $29 млрд.

С января по июль текущего года Азербайджан экспортировал в Армению товары на общую сумму $17,4 млн. Эту статистику опубликовал Государственный таможенный комитет.

Общий объем торговых операций Азербайджана с зарубежными странами за семь месяцев достиг $29,2 млрд. Это на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт Азербайджана составил $19,3 млрд, показав годовой рост на 27%. Объем импорта при этом сократился на 27,4% и опустился до отметки $9,8 млрд. В результате профицит внешней торговли достиг $9,4 млрд, превысив прошлогодние показатели в 5,9 раза.

Отметим, что ввоз товаров из Армении за эти семь месяцев оказался практически нулевым и составил всего $960, а в прошлом месяце поставки отсутствовали полностью.

Основу экспорта из Азербайджана в Армению составляют нефтепродукты, включая более 15 тыс т дизтоплива и около 5 тыс тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95. Также зафиксированы поставки строительных материалов на $6 тыс и транзит российских грузов, среди которых пшеница, удобрения, гречиха и мука.