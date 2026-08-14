Морские перевозки рекордно подорожали из-за конфликтов

Аналитики отмечают резкий рост стоимости морских грузоперевозок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и понижения уровня воды из-за засухи, связанной с Эль-Ниньо.

Грузоперевозки по воде во всем мире резко подорожали в связи с конфликтами и климатическими изменениями, говорится в материале газеты Financial Times.

На основных маршрутах, которые включают Панамский канал, Рейн, Красное море и Черное море взлетели цены. Так, в Красном и Черном морях ставки фрахта для танкеров, следующих в Средиземное море, на этой неделе установили рекорд за последние два десятилетия, сообщает ценовое агентство Argus.

Такая же ситуация на Ближнем Востоке: ставки фрахта для перевозки нефти из Персидского залива в Азию достигли максимума с 2005 года и составили $15,22 за баррель на прошлой неделе.

На 234% выросли средние спотовые ставки фрахта на контейнерные перевозки из стран Азии в США (порты Восточного побережья).

На цены влияют не только конфликты, но и засуха. Последствия Эль-Ниньо привели к снижению уровня воды в Панамском канале, в результате до рекорда возросла средняя стоимость ежедневных аукционных слотов на проход по каналу – до $1,1-2,5 млн в августе.