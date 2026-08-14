Турция исключила интеграцию в ЕС из своих приоритетов

Европа вредит сама себе тем, что не позволяет Турции вступить в Евросоюз, но для Анкары это не составляет проблемы, рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, указав на низкую заинтересованность турецкого руководства в продвижении евроинтеграции.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган через интервью "Аль-Джазире" проинформировал европейских партнеров о том, что Анкара более не считает первостепенной задачу евроинтеграции. Он подчеркнул, что к достижению этой цели следовало бы стремиться Брюсселю, поскольку именно он проигрывает от отсутствия Турции в ЕС.

"Для Анкары это не приоритет, а от отсутствия Турции в рядах ЕС проигрывает именно Европа"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган обратил внимание, что Евросоюз не осознает выгод от принятия Анкары в свои члены и потому препятствует продвижению евроинтеграционных процессов в Турции.

Также турецкий лидер сообщил, что Анкара намерена продолжить поддержку сектора Газа и палестинцев. Действия ХАМАС он оценил как соответствующие договоренностям о прекращении огня, а Израиль упрекнул в нарушении обязательств и ведении противоречащих соглашению боевых действий в Газе.