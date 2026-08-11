ОДКБ предложила Армении восстановить участие в организации

Государства ОДКБ по-прежнему считают Армению своим союзником и готовы в любой момент обсуждать условия возобновления полноценной совместной работы, заявил генсек.

​Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбек Масадыков заявил, что страны-участницы объединения продолжают рассматривать Армению в качестве своего союзника. Об этом он сообщил агентству РИА Новости.

​"Армения с самого начала была активным и гармоничным государством-членом, внося достойный вклад в укрепление коллективного потенциала, и государства-члены ОДКБ по-прежнему рассматривают эту страну как союзника по организации"

- Таалатбек Масадыков

​Руководитель объединения напомнил, что государства-члены неоднократно выражали готовность обсуждать с Ереваном все вопросы возобновления полноценного участия в совместной работе после решения армянской стороны о заморозке деятельности в структуре в 2024 году.

​Напомним, ранее постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев отмечал, что лишение Армении права голоса требует консенсуса, и данный вопрос лидеры могут рассмотреть 11 ноября в Москве. При этом устав объединения допускает приостановку участия или исключение государства без учета его голоса в случае двухлетней задолженности по взносам либо при невыполнении принятых решений.