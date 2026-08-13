Вестник Кавказа

ООН призывает США соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе

ООН призывает США соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ООН призвали соблюдать международное право и свободу судоходства в Ормузском проливе после заявлений Дональда Трампа объявить акваторию американской территорией.

​Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал участников международного процесса соблюдать права навигации в Ормузском проливе на фоне заявлений Дональда Трампа. Об этом он сообщил ТАСС.

​"Мы вновь призываем к полному восстановлению международных прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него. Осуществление прав и свобод судоходства должно соблюдаться всеми сторонами в соответствии с международным правом"

- Стефан Дюжаррик

Напомним, ранее во время выступления в полицейской академии Дональд Трамп заявил, что после окончательного поражения Ирана объявит Ормузский пролив американской территорией, при этом блокада силами США продолжается, проход любых судов возможен только с их разрешения, а полный контроль над акваторией удерживается еще с 12 августа.

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