ООН призывает США соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал участников международного процесса соблюдать права навигации в Ормузском проливе на фоне заявлений Дональда Трампа. Об этом он сообщил ТАСС.
"Мы вновь призываем к полному восстановлению международных прав и свобод судоходства в Ормузском проливе и вокруг него. Осуществление прав и свобод судоходства должно соблюдаться всеми сторонами в соответствии с международным правом"
- Стефан Дюжаррик
Напомним, ранее во время выступления в полицейской академии Дональд Трамп заявил, что после окончательного поражения Ирана объявит Ормузский пролив американской территорией, при этом блокада силами США продолжается, проход любых судов возможен только с их разрешения, а полный контроль над акваторией удерживается еще с 12 августа.