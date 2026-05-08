Вестник Кавказа

Французский полузащитник ушел из азербайджанского клуба

Французский полузащитник ушел из азербайджанского клуба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Нефтчи" объявил о расставании с французским хавбеком Имадом Фаражем. Он защищал цвета бакинской команды в течение года.

Французский полузащитник бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Имад Фараж покинул команду. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.

В ближайшее время 27-летний хавбек присоединится к тунисскому "Эсперансу".

Фараж выступал за "Нефтчи" с лета 2025 года. За это время он провел за команду 34 матча во всех турнирах. В чемпионате Азербайджана на его счету четыре гола в десяти матчах.

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