Французский полузащитник ушел из азербайджанского клуба

ФК "Нефтчи" объявил о расставании с французским хавбеком Имадом Фаражем. Он защищал цвета бакинской команды в течение года.
Французский полузащитник бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Имад Фараж покинул команду. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе клуба.
В ближайшее время 27-летний хавбек присоединится к тунисскому "Эсперансу".
Фараж выступал за "Нефтчи" с лета 2025 года. За это время он провел за команду 34 матча во всех турнирах. В чемпионате Азербайджана на его счету четыре гола в десяти матчах.