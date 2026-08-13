Российские туристы – самые желанные гости в Грузии, и человеческие отношения между грузинами и россиянами сохраняются независимо от политических разногласий двух стран.

Российских туристов, приезжающих на отдых в Грузию, принимают в стране как самых дорогих и желанных гостей, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Николоз Метревели.

"Российские туристы в Грузии - желанные гости. Тысячи граждан России приезжают в нашу страну, отдыхают, посещают рестораны, гостиницы, туристические объекты, знакомятся с грузинской культурой"

- Николоз Метревели

Это яркое свидетельство того, что человеческие отношения между грузинами и россиянами сохраняются независимо от политических разногласий двух стран: грузинское общество традиционно отличается гостеприимством и уважением к людям независимо от их национальности, отметил Метревели, передает РИА Новости.

В сети интернет ранее появилась информация о якобы плохом обращении с российскими туристами, служба государственной безопасности Грузии уже возбудила уголовное дело по статье "саботаж" из-за распространения ложных сообщений.

Ранее мы писали: о том, что никакие политические разногласия не должны влиять на отношения Грузии и России, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Каким бы ни был план так называемого глубинного государства, нельзя допустить, чтобы политические разногласия, политические ошибки, допущенные в прошлом, или план глобальной партии войны по открытию второго фронта Грузии против России не стали основой для вражды между народами, отметил глава правительства страны.

Сохранение отношений между обществами и мирное сосуществование намного важнее любой политической конъюнктуры или конкретного плана неформальных олигархических сил по отношению к конкретной стране, добавил Ираклий Кобахидзе.